Рыбалка, грибы, глэмпинг: под Саратовом за 3 млн продают участок с природными бонусами

В Марксовском районе выставили на продажу участок с дубовым лесом и акваторией Волги за 3,2 млн рублей.

В лот входят два участка общей площадью 12 соток в собственности, право аренды 2 гектаров дубового леса на 49 лет и 40 соток акватории реки Лизель — притока Волги — с возможностью создания водной инфраструктуры.

Продавец отмечает обилие воблы и раков в реке, а в лесу можно собирать белые грибы. Участок подходит для строительства частного дома, развития глэмпинга, рыболовного клуба или сдачи жилья в аренду. Природный ландшафт и близость водоёма создают условия для туристического и рекреационного бизнеса.

Ольга Сергеева