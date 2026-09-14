В Энгельсе ищут пропавшую в июне пенсионерку в синей юбке и светлом платке

В Энгельсе разыскивают пропавшую 62-летнюю Зухру Зайнуллину.

Поисковый отряд «Лиза Алерт Саратов» сообщает о розыске 62-летней Зухры Зайнуллиной (Мухометовой) в Энгельсе Саратовской области. Женщина ушла из дома 25 июня, с тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы, зелёные глаза. В день пропажи была одета, предположительно, в белый с чёрным свитер, синюю юбку и светлый платок.

Всех, кому что-либо известно о судьбе женщины, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Ольга Сергеева