Саратовчанка лишилась денег после сообщения о посылке и обвинений в государственной измене

В Саратове мошенники выманили у женщины 100 тысяч рублей под предлогом «госизмены».

В Кировском районе Саратова 51-летняя женщина стала жертвой мошенников и перевела им 100 тысяч рублей, сообщает городское УМВД.

9 сентября ей позвонил неизвестный и сообщил о доставке посылки из магазина косметики. Для получения требовалось назвать код из смс, что потерпевшая и сделала. Затем пришло уведомление о взломе аккаунта на «Госуслугах» с номером «специалиста». Женщина позвонила в техподдержку, где ей посоветовали скачать приложение — там она обнаружила доверенность от своего имени на иностранного гражданина.

Вскоре позвонил мужчина, представившийся сотрудником силового ведомства, и заявил, что она фигурант уголовного дела о государственной измене. Он предложил перевести сбережения на «безопасный» счёт. Через банкомат саратовчанка перечислила 100 тысяч рублей, после чего связь оборвалась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ольга Сергеева