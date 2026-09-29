Ведущий саратовский вуз получил предостережение Рособрнадзора

Рособрнадзор объявил предостережение СГУ и еще трем вузам.

О результатах проверок сообщается на сайте ведомства.

Нарушения также выявлены в Дальневосточном федеральном университете, Тихоокеанском институте предпринимательства, туризма и права и Новосибирском государственном университете экономики и управления.

В СГУ, в частности, установлено: отсутствуют разработанные и утвержденные образовательные программы, учебные планы и рабочие программы дисциплин «Сетевое и системное администрирование», «Математические основы компьютерных наук», «Правовое обеспечение деятельности органов публичной власти». Кроме того, на сайте вуза не размещена информация о должностях руководителей структурных подразделений, сведения о повышении квалификации и стаже педагогов, а также правила приема на 2026–2027 учебный год.

Учебным заведениям указали на недопустимость нарушения обязательных требований и предложили принять меры по их соблюдению.

Ольга Сергеева