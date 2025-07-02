С 1 января 2026 года в Саратовской области вырастут взносы на капремонт

Министерство строительства и ЖКХ области утвердило индексацию тарифов на капитальный ремонт многоквартирных домов. С 1 января 2026 года взносы повысятся не более чем на 16,7%.

Примеры увеличения:

В Озинках — на 1 рубль 11 копеек;

В Саратове — на 1 рубль 55 копеек.

Глава минстроя Михаил Бутылкин пояснил, что индексация необходима для финансирования запланированных работ. В 2025 году программа охватит 280 домов, а всего в списке — 11 268 многоквартирных зданий.

Итоги 2024 года: