В Пугачёвском районе спорт помогает подросткам изменить жизнь

Благодаря проекту «Территория спорта» и скаутскому лагерю «Иргиз» более 800 детей, включая трудных подростков, получили бесплатный доступ к тренировкам. Закуплено оборудование на 1,6 млн рублей, а профессиональные тренеры и спортсмены проводят открытые занятия по футболу, волейболу, кроссфиту и велотуризму.

Результаты за год:

10 подростков сняты с учёта в комиссии по делам несовершеннолетних;

120 детей из группы риска отдохнули в палаточном лагере «Иргиз»;

Тренировки объединяют подростков, педагогов и представителей администрации.

Другие возможности района:

500 кружков;

12 центров «Точка роста» (охват — 3,5 тыс. детей).



Проекты поддержаны министерством здравоохранения и администрацией района.