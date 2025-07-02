Саратовская команда стартовала на финале Спартакиады допризывников в Волгограде

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Новости Саратова
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В Волгоградской области начались финальные соревнования Всероссийской Спартакиады молодежи допризывного возраста, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Саратовскую область представляет команда-победитель регионального этапа — Балаковский Губернаторский колледж.

Сегодня участники приступили к первому испытанию: сборке и разборке автомата Калашникова на время. Впереди ещё 7 дисциплин:

  • Строевая подготовка;
  • Метание гранаты;
  • Бег на 100 м и кросс;
  • Подтягивания;
  • Стрельба из электронного оружия;
  • Плавание.

Команда колледжа завоевала право на финал, выиграв региональный этап в мае, где показала лучший результат среди 15 команд области. Победители всероссийского финала получат право на льготное поступление в военные вузы.

Министерство спорта Саратовской области следит за выступлением земляков. Итоги спартакиады подведут 30 июня.