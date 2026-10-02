Саратовское УФНС рекомендует активно использовать «Витрину имущества банкротов»

Налоговая напоминает о бесплатной площадке для покупки имущества банкротов.

Саратовское УФНС рекомендует жителям цифровой сервис «Витрина имущества банкротов» — это бесплатный онлайн-каталог активов обанкротившихся компаний. Доступ открыт без регистрации и оплаты, а данные обновляются автоматически из Росреестра, ГИБДД и других госбаз.

Сервис полезен тем, кто ищет выгодные покупки: удобные фильтры позволяют отбирать лоты по региону, типу имущества, цене, этапу торгов и техническим параметрам. Все сделки проходят только через электронные торги в строгом соответствии с законом, что гарантирует прозрачность. При необходимости профессиональные агенты помогут с документами и участием в торгах от вашего имени.

На площадке представлены: жилая и коммерческая недвижимость, земельные участки, легковые и грузовые автомобили, спецтехника, действующие предприятия, промышленное оборудование, долговые обязательства и нематериальные активы (патенты, товарные знаки). УФНС советует использовать этот ресурс для безопасного и выгодного подбора имущества.

Ольга Сергеева