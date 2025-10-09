В Саратовской области открылся сезон ловли щуки и судака

В Саратовской области начался активный сезон рыбалки на хищных видов рыб. Местные рыбаки делятся в социальных сетях фотографиями своих трофеев и популярными местами для ловли.

Среди наиболее популярных локаций рыбаки отмечают: село Синенькие в Гагаринском районе, станцию Сазанка в Энгельсе, села Подгорное и Первомайское в Энгельсском районе, район мясокомбината в Энгельсе, а также акваторию реки Саратовка near поселка Прибрежный.

Сезонная ловля щуки и судака традиционно привлекает внимание как опытных рыболовов, так и любителей. Местные жители активно обсуждают лучшие места и методы ловли, обмениваясь советами в тематических сообществах.

Алена Орешкина