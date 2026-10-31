Жительница Энгельса обманом оформила кредит на коллегу

В Энгельсе 21-летняя девушка оформила кредит на коллегу, чтобы погасить собственный долг.

Мошенница оформила кредит на свою коллегу, а вырученные деньги потратила на погашение собственного займа. Об этом сообщили в управлении внутренних дел области.

По данным ведомства, злоумышленница работала вместе с 25-летней потерпевшей в одном кафе. Под надуманным предлогом она попросила у коллеги сотовый телефон, а затем незаметно достала из её сумки паспорт и оформила на имя девушки кредит на 20 тысяч рублей.

Полученные средства предприимчивая жительница перевела на свой банковский счёт и погасила ими собственный кредит. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».