С 2026 года МРОТ будет равен 48% от медианной зарплаты

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России начнут рассчитывать по новой методике — он будет равен 48% от медианной заработной платы по стране. По данным Росстата за 2024 год, медианная зарплата составила 56 443 рубля. Таким образом, новый МРОТ вырастет по сравнению с действующим значением в 22 440 рублей.

Работникам гарантируют, что их заработная плата не будет ниже установленного федерального минимума. Важно, что в расчёт базового МРОТ не включаются дополнительные выплаты за ночные смены, работу в выходные или сверхурочную деятельность. Регионы, как и прежде, смогут устанавливать свой МРОТ выше федерального — такая практика уже применяется в Москве и Санкт-Петербурге.

Повышение МРОТ также отразится на ключевых социальных выплатах. Так, минимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет вырастет до 10 837,2 рубля, а выплаты по беременности и родам будут рассчитываться как 100% от нового МРОТ. Он также повлияет на размер пособий по временной нетрудоспособности.

Алика Толоконникова