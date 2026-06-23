С фронтов спецоперации не вернулись еще три бойца Саратова

В боях на фронтах специальной военной операции погибли еще три уроженца Саратов.
В списках погибших значатся Турухин Игорь, Платицын Василий и Яковлев Василий. Об этом сообщила администрация областного центра.
Губернатор Саратовской области выразил свои соболезнования семьям погибших, отметив, что саратовцы с честью выполнили свой воинский долг, отдав жизнь за безопасность нашей Родины.
Мэр Саратова также подчеркнул, что подвиг этих бойцов стал ярким свидетельством беззаветной отваги, верности долгу и истинного патриотизма.
Ольга Сергеева