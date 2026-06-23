В Саратовской области выборы депутатов Госдумы пройдут даже в больницах и СИЗО

С 18 по 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной думы.

Председатель избирательной комиссии региона Ирина Романова сообщила, что в области зарегистрировано 1,8 миллиона избирателей.

Выборы будут проходить по смешанной избирательной системе, которая включает четыре одномандатных округа и голосование за партийные списки. Всего в Госдуму будет избрано 450 депутатов: 225 по одномандатным округам и 225 по федеральным спискам.

Документы от самовыдвиженцев принимаются до 11 июля, а от партийных кандидатов — до 22 июля. В области будет организовано 47 территориальных избирательных комиссий и 1610 избирательных участков, что на 67 меньше, чем на предыдущих выборах. Это связано с закрытием участков в малонаселенных селах, где проживает около 50 человек.

Также планируется открытие временных избирательных участков, предположительно 34, которые будут действовать в больницах и СИЗО. На ряде избирательных участков будет организовано онлайн-видеонаблюдение, а на других — запись на видеорегистратор, включая ночное время. Для обеспечения безопасности на выборах будет организована охрана, а также будут дежурить дружинники.

Ольга Сергеева