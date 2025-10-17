Замминистра здравоохранения Грайфер ответил на вопрос о вспышках ветряной оспы

В Саратовской области сохраняется спокойная эпидемиологическая обстановка по ветряной оспе: случаев массового заражения в школах и детсадах не выявлено.

Об этом проинформировал замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.

Вакцинация против этой инфекции является платной услугой, поскольку не включена в национальный календарь прививок. Бесплатно прививают только военнослужащих и лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Чиновник заявил о высокой эффективности прививок и раскритиковал опасные «ветряночные вечеринки», где детей специально заражают вирусом. Специалист призвал родителей не рисковать, а инвестировать в вакцинацию, которая является цивилизованным методом профилактики.

Ольга Сергеева