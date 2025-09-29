С любовью к родному краю: Как в Саратовской области отметили Всемирный день туризма

27 сентября регион впервые провел празднование Всемирного дня туризма одновременно на двух ключевых площадках — площади Чернышевского в историческом центре Саратова и на Утесе Степана Разина.

Мероприятия объединили культурную программу и активный отдых.

Как отметила министр культуры Наталия Щелканова, развитие туризма в области ведется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

На площади Чернышевского гостей ждали цирковые представления, мастер-классы, ярмарка ремесел и воссоздание купеческого бала с заключительным концертом при участии Ramil.

Параллельно на Утесе Степана Разина прошел третий турслет с лекциями ученых, творческими мастерскими и полетами на воздушном шаре.

Завершился фестиваль выступлением группы «Казаки делают хиты». Праздник продемонстрировал разнообразие туристических возможностей Саратовской области.