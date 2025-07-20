В отдаленном районе ремонтируют переданную на баланс области дорогу

В Перелюбе Саратовской области восстанавливают Мостовой переулок – транзитный маршрут, проходящий по селу и ведущий в Самарскую область.

Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства, протяженность дороги – 2,7 км. На сегодняшний день ремонт завершен более чем на 50%. Подрядчик выполнил устройство слоя АГБ (асфальтогранулобетона) – изношенное покрытие здесь восстанавливают методом холодной регенерации. Поверх укладывается ещё два слоя асфальтобетона: выравнивающий и верхний. Эти работы выполнены в полном объеме. Сейчас дорожники занимаются обустройством обочин.

На дорогу выехали специалисты Дирекции дорожного хозяйства. Они выполняли приемочные работы: специальным прибором замеряли ширину проезжей части, а также протяженность уложенного верхнего слоя покрытия. Ранее образцы асфальтобетонного покрытия были отобраны для испытаний в лабораторных условиях.

После осмотра выполненных работ, специалисты встретились с местными жителями. Жители – члены общественного совета Перелюбского района – сообщили, что ремонт дороги был необходим. По ней ежедневно проезжает большое количество большегрузов, которые направляются в соседний регион – Самарский. Кроме того, транзитный маршрут по Мостовому переулку ведет на другую региональную дорогу «Перелюб — Иваниха». Её тоже планируется отремонтировать по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На первый участок протяженностью 5,6 км уже заключен контракт. По этой дороге проходит школьный маршрут, и это единственная дорога до районного центра для жителей нескольких сел.