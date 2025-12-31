Суд в Москве вынес приговор семи фигурантам дела о пытках в саратовской тюремной больнице

В Москве вынесен приговор по громкому делу о пытках в саратовской туберкулёзной больнице ФСИН.

Московский областной суд 30 декабря огласил приговор по резонансному делу о системных пытках и убийствах в Областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области. Преступление стало известно осенью 2021 года после публикации шокирующих видео в интернете.

К ответственности привлечены бывший главврач больницы Павел Гаценко, экс-начальник службы безопасности Сергей Мальцев и пятеро заключенных, сотрудничавших с администрацией. Следствие установило, что «группа устрашения» действовала с июня 2019 года по указанию руководства для контроля над осужденными, вымогательства и подавления их воли. Преступления фиксировались на видео, которое позже было опубликовано в соцсетях и стало неоспоримым доказательством нечеловечных преступлений в тюрьме Саратова.

Назначенные сроки:

Павел Гаценко – 21 год колонии.

Сергей Мальцев – 16 лет.

Заключенный Сергей Ананьев, который был главным садистом клиники УФСИН, – пожизненное лишение свободы.

Остальные соучастники получили от 12 до 22 лет лишения свободы.

Дело насчитывает 167 томов, один из фигурантов умер в СИЗО в 2024 году.

Ольга Сергеева