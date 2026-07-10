С фронтов СВО не вернулись еще трое бойцов из Саратовской области

В зоне СВО погибли трое саратовских военнослужащих.
Об этом сообщили местные чиновники.
В списках погибших значатся: Александр Солодский из Энгельсского района, Алексей Телегин из Дергачёвского и Иван Соловов из Ивантеевского района.
Алексей Телегин родился 5 сентября 1970 года в посёлке Дергачи. После окончания ПТУ-53 работал строителем. Контракт с армией заключил в марте 2024 года. За время службы был награждён медалью «За отвагу». Подробности биографий остальных погибших не раскрываются.
Власти выражают соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.
Ольга Сергеева