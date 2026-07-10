Саратовским льготникам напомнили о сроках выбора между соцпакетом и компенсацией

Льготникам Саратовской области напомнили о выборе до 1 октября.
Федеральные льготники должны определиться: сохранить право на бесплатные лекарства или получить денежную компенсацию в следующем году.
Соцпакет доступен инвалидам всех групп и детям-инвалидам. При отказе можно потерять доступ к дорогостоящим препаратам — как по основному, так и по сопутствующим заболеваниям. При этом размер компенсации значительно ниже реальной стоимости лечения.
В региональном минздраве призвали льготников не спешить с отказом и тщательно взвесить решение.
Ольга Сергеева