С января от бешенства ветеринары привили свыше 113 тысяч саратовских животных

Полмиллиона доз защиты: как ветеринары Саратовской области борются с эпидемиями скота.

Региональное Управление ветеринарии обнародовало итоги работы за первый трёхмесячный период 2026 года. Цифры в отчёте впечатляют: специалистам удалось провести масштабную иммунизацию поголовья, чтобы предотвратить вспышки опасных заболеваний на фермах и в домашних хозяйствах.

Самая массированная атака на вирусы развернулась по нескольким направлениям. Так, прививочная кампания против бешенства затронула более 113 тысяч четвероногих — как домашних питомцев, так и сельскохозяйственных обитателей. От сибирской язвы уколы получили 105 тысяч голов крупного рогатого скота, а также 50 тысяч мелкого рогатого скота и 4 тысячи лошадей. Что касается ящура, то здесь цифры ещё внушительнее: иммунизацию прошли 560 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота.

Не осталась без внимания и птицеводческая отрасль. На местных птицефабриках прививки сделали более чем 12 миллионам пернатых.

Параллельно с вакцинацией ветеринары вели активную лабораторную диагностику. Сотрудники ведомства проверили крупный рогатый скот на лейкоз, бруцеллёз и туберкулёз. Кроме того, 15 тысяч лошадей сдали анализы на инфекционную анемию и сап. В общей сложности через лабораторные исследования прошли 133 тысячи животных разных видов.

Как уточнили в ведомстве, плановая кампания по вакцинации пока не завершена — она идёт строго по графику и должна полностью закончиться к 1 мая. Параллельно ветработники ведут активную разъяснительную работу среди населения: за отчётный период они распространили свыше 32 тысяч памяток и информационных буклетов.

Алиса Эай