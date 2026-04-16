В Саратовской области прощаются с геройски погибшими участниками СВО

Саратовская область вновь получила скорбную весть с фронта специальной военной операции.

По официальным данным, в ходе боевых действий погибли ещё четверо военнослужащих — уроженцы разных районов региона. Речь идёт об Александре Зенине из Марксовского района, Ерсултане Бисангалиеве из Краснопартизанского района, Алексее Муравьёве из Пугачёвского района и Павле Талкачеве из Краснокутского района.

Троих — Павла Талкачева, Алексея Муравьёва и Александра Зенина — предали земле сегодня, 16 апреля.

Местные чиновники выразили искренние соболезнования родственникам, близким и всем, кто знал этих бойцов. Информация о дате похорон Ерсултана Бисангалиева пока не уточняется.

Ольга Сергеева