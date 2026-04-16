Саратовский рыбак вытянул из реки гигантского толстолобика на 20 кг

Рыбак из Саратова сделал «сезонный хит».

Местный житель стал героем рыбацких чатов после публикации снимка, который заставил коллег по увлечению удивиться. Мужчина сумел добыть в акватории так называемых «низов» Волги гигантского толстолобика.

О своей невероятной удаче он рассказал в социальной сети «ВКонтакте», сопроводив пост фотографией. На кадре видно, как счастливый рыбак с заметным напряжением удерживает в руках тушу, потянувшую на весах ровно 20 килограммов.

Как комментируют бывалые представители рыболовного сообщества, встретить толстолобика в волжской воде — редчайшая удача. Обычно этот вид предпочитает стоячие прудовые хозяйства и крайне редко попадается на крючок в реке с течением. В профильном паблике рыболовы искренне восхитились добычей и в один голос назвали саратовца настоящим везунчиком.

Изюминка истории ещё и в том, что трофей был взят не на спиннинг и не в летнюю пору, а на обычную зимнюю удочку — что делает этот случай вдвойне примечательным.

Ольга Сергеева