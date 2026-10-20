В Саратове директор фирмы стал уголовником из-за своего юриста

В Саратове руководителя организации оштрафовали за невыплату зарплаты юристу.

Суд в Волжском районе Саратова вынес приговор 43-летнему руководителю организации. Мужчина не платил зарплату штатному юристу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, с апреля 2024-го по август 2025 года директор не перечислял средства сотруднику. Общая сумма долга превысила 400 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Прокурор Волжского района поддержал обвинение. В итоге суд назначил руководителю штраф 160 тысяч рублей.