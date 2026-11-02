Сайты саратовских СМИ перестали открываться из-за глобальных проблем хостинг-провайдера

Саратовские СМИ остались без доступа.

Утром 2 ноября жители Саратовской области столкнулись с недоступностью сразу нескольких местных новостных порталов.

Причиной, по всей видимости, стал глобальный сбой в работе IT-инфраструктуры хостинг-провайдера Beget, услугами которого пользуются редакции. В компании подтвердили крупный инцидент: специалисты уже разбираются в причинах, параллельно ведутся восстановительные работы с задействованием всех ресурсов. Ведётся детальное расследование случившегося.

Позднее в Beget уточнили, что «проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры». О возможных сроках устранения неполадок пока не сообщается.

Таким образом, редакции саратовских изданий временно лишены возможности публиковать материалы, а читатели — получать оперативные новости из привычных источников. Ситуация остаётся на контроле провайдера.