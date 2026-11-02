Володин: в Саратовской области уже в этом году закроют очередь на жилье детей-сирот

Власти региона планируют полностью закрыть очередь на предоставление жилья детям-сиротам до конца 2026 года.

Об этом 2 ноября заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, находящийся в Саратовской области с рабочим визитом.

По словам политика, ещё семь лет назад в очереди стояли около 7000 сирот, нуждающихся в квартирах. Володин связал такую ситуацию с тем, что местные власти не занимались этой проблемой: региональные средства не использовались, а федеральные возвращались.

«А где были надзорные органы, счётная палата, законодательная власть?» — отметил спикер Госдумы.

Он напомнил, что раньше жильё сиротам предоставляли только через суд: квартиры получали лишь после выигранных исков. При этом, подчеркнул Володин, есть регионы, где очереди нет вовсе — и дело не в Москве, а в том, что «работа была построена по-другому».

За семь лет на ликвидацию очереди из разных источников было направлено 10 млрд рублей. Эти средства на решение вопроса привлёк в регион сам Володин.

Губернатор Роман Бусаргин подтвердил, что самостоятельно регион не смог бы решить этот вопрос. На закрытие накопившейся очереди было направлено порядка 10 миллиардов рублей из федерального бюджета, а всего привлечено с помощью Володина 17 миллиардов рублей — из регионального и федерального бюджетов.