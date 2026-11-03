Самолетам из Дубая и Краснодара в Москву пришлось приземляться в саратовском аэропорту

Два рейса «Победы» ушли на запасной аэродром из-за ограничений в московском небе.

В ночь на 3 ноября два пассажирских самолёта авиакомпании «Победа», следовавшие в Москву, были вынуждены приземлиться в аэропорту Гагарин. Один борт летел из Дубая, второй — из Краснодара; оба рейса должны были прибыть во Внуково.

Причиной изменения маршрута стали ограничения, действовавшие в московских аэропортах. По состоянию на 9:50 один рейс из Саратова в Москву оставался задержанным.

Ранее сообщалось, что утром 3 ноября, с 05:37 до 06:39, в аэропорту Гагарин также вводились временные ограничения. В Росавиации пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса и время вылета или прибытия на сайте аэропорта.