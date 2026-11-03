Шпионившую для Украины жительницу Саратовской области осудили на 13 лет со штрафом

За шпионаж и подготовку теракта саратовчанку отправили на зону.

1-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор женщине, признанной виновной в государственной измене и пособничестве украинским спецслужбам. Как сообщили в региональном УФСБ, фигурантка занималась сбором данных о местах проживания высокопоставленных офицеров Минобороны РФ, а также вела разведку объекта критической транспортной инфраструктуры в Саратовской области.

По данным ведомства, действуя по заданию иностранной разведки, злоумышленница способствовала подготовке террористического акта. Суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии, штрафа в размере 200 тысяч рублей и ограничения свободы еще на один год после освобождения. Отмечается, что подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.