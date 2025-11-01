В Пугачевском районе зэк-украинец ждет суда за демонстрацию нацистских тату сокамерникам

В Пугачевском районе Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении заключенного, обвиняемого в демонстрации нацистской символики.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, инцидент произошел в сентябре, когда осужденный показывал другим заключенным татуировки с запрещенной атрибутикой.

По данным следствия, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия. Обвиняемый является гражданином Украины и, согласно материалам дела, поддерживает запрещенное на территории России военизированное формирование.

В настоящее время осужденный отбывает 27-летний срок строгого режима за убийство и применение запрещенных средств и методов войны. После завершения расследования ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (повторная демонстрация нацистской символики).

Уголовное дело направлено в суд, где мужчине может грозить дополнительно до 4 лет лишения свободы.