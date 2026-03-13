Саратовские власти собираются вывести расплодившихся шакалов из Красной книги региона

В Саратовской области готовятся открыть сезон охоты на шакалов: хищники покидают Красную книгу спустя 19 лет.

Региональные власти всерьез намерены исключить шакалов из списка особо охраняемых видов. С соответствующим заявлением 12 марта выступил председатель областного комитета охотничьего хозяйства Александр Гаврилов.

По словам чиновника, документ о переводе этих животных в категорию охотничьих ресурсов уже передан на подпись в правительство области. Решение назрело давно: шакалы пробыли под защитой Красной книги целых 19 лет, и за это время их популяция существенно восстановилась.

«Постановление находится на столе у руководства. Как только оно вступит в силу, мы начнем регулировать численность, но очень аккуратно, чтобы не допустить повторного занесения вида в Красную книгу», — пояснил Гаврилов.

Интересно, что это уже не первый случай пересмотра статуса животных в регионе. Летом 2025 года аналогичное решение приняли в отношении волго-уральских сайгаков. Тогда эксперты Минприроды России и межведомственная комиссия исключили их из Красной книги из-за масштабного ущерба фермерским хозяйствам и разрушения защитных сооружений на границе с Казахстаном.

Теперь очередь дошла до шакалов. Ожидается, что охота на них будет строго лимитированной, чтобы сохранить баланс экосистемы.

Ольга Сергеева