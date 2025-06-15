Саратовцы делятся кадрами затопленных улиц после ливня

Саратов затопило после воскресного ливня.

15 июня мощный дождь вызвал подтопления в разных районах Саратова. По данным очевидцев, вода затопила улицы в микрорайонах СХИ и ВСО, а также пересечение Астраханской с Рабочей, Заводскую, Огородную, Чернышевского, Симбирскую и проспект Строителей.

Горожане сообщают в соцсетях, что на ВСО автомобиль «Калина» заглох в глубокой луже, вероятно, получив гидроудар.

На Заводской другая машина провалилась под асфальт, оставшись висеть на задних колесах.

Местные жители активно делятся фото и видео происшествий в соцсетях с комментариями «Поплыли».

Городские службы работают на местах подтоплений, устраняя последствия стихии.

Также саратовцы жалуются на проблемы с ливневой канализацией, которые ежегодно приводят к подобным ситуациям во время сильных дождей.

В мэрии Саратова сообщили, что МУП «Водосток» устраняет последствия ливневого дождя и шквалистого ветра. Специалистами устранены последствия непогоды по улице Танкистов, пропуск воды восстановлен. Работы продолжаются.

«Уважаемые жители, напоминаем, в случае подтопления и других непредвиденных ситуаций необходимо обращаться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 659-659», — напоминает пресс-служба администрации города.