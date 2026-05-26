Власти Саратовской области обсудили «дорожную карту» для бизнеса

В регионе доработали «дорожную карту» по улучшению условий ведения своего дела.

В Правительстве Саратовской области прошло заседание рабочей группы по реализации «дорожной карты» — плана мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса. В обсуждении приняли участие представители органов власти и бизнес‑сообщества.

Первый заместитель генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) Игорь Карачин представил успешные решения других регионов, которые могут быть использованы при формировании подобных дорожных карт.

Работа над документом в Саратовской области ведётся с 2025 года. В 2026 году его существенно доработали — в основу легли лучшие региональные практики и результаты консультаций с экспертами АСИ и Минэкономразвития России.

«Дорожная карта» включает свыше ста мероприятий.

Ключевые инициативы:

внедрение специального модуля для взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями в информационную систему по градостроительной деятельности;

профилактика необоснованных решений регистраторов прав;

проведение комплексных кадастровых работ;

обучение сотрудников МФЦ;

актуализация алгоритмов действий инвестора — от постановки земельного участка на учёт до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко подчеркнул, что итоговый документ сформирован с учётом экспертных рекомендаций. Реализация запланированных мер призвана упростить административные процедуры и сделать ведение бизнеса в регионе более комфортным.

Ольга Сергеева