Саратов обошел Москву в рейтинге городов по доходности инвестиций в жилую недвижимость

Саратов стал выгоднее столицы от вложений в квартиры.

Эксперты аналитического агентства «РИА Новости» представили свежий рейтинг российских городов по реальной доходности вложений в жилую недвижимость. Итоги подводились по динамике за трёхлетний период (2023–2025 гг.).

В методике расчёта эксперты учли не только прирост стоимости «однушки» и потенциальный заработок от аренды, но и все сопутствующие расходы — от НДФЛ и платежей ЖКХ до взносов на капремонт и налога на имущество. Конечную цифру также скорректировали на реальную инфляцию.

Итог: Саратов уверенно занял 51-ю строчку, показав среднегодовую реальную доходность в 5,3% (при условии сдачи жилья). Если же квартира просто стоит без аренды, показатель падает до скромных 0,5%.

По соседству в рейтинге — Ярославль (50-е место, также 5,3%) и Петрозаводск (52-е место с 5,1%).

Самое любопытное: областной центр оказался выгоднее для инвестиций, чем столица. Москва заняла лишь 70-ю позицию с результатом 0,3%, уступив не только Саратову, но и большинству других городов-миллионников.

Абсолютными лидерами по реальному заработку на квадратных метрах стали жители Абакана (25,3%) и Оренбурга (20,2%). В этих городах вложения в квартиры за три года принесли самую максимальную выгоду.

