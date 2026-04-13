В сельской глубинке Саратовской области обновят больше 200 километров дорог

На каждого саратовского селянина придется по три тысячи рублей в асфальтовом эквиваленте.

В 2026 году регион ждет преображение проселков — подрядчики уже получили карты и ждут оттепели, чтобы заменить грунтовки на твердое полотно. Пока городские водители ругаются на ямы, в саратовской деревне готовятся к дорожной революции. Областной минтранс объявил: до конца года в сельской местности приведут в порядок более 200 километров дорог. Сумма контрактов впечатляет — 1,34 миллиарда рублей. Если распределить эти деньги на всех жителей глубинки (включая младенцев и стариков), выходит символичная сумма — ровно 3 тысячи рублей на человека. Именно столько стоит метр новой дорожной инфраструктуры для каждого селянина.

Работа уже закипела в четырех районах: Балашовском, Балтайском, Дергачевском и Федоровском. Пока техника в режиме ожидания — мешает погода, но как только позволит погода и просохнет земля, асфальтоукладчики выйдут на маршруты. Всего в глобальную «сетку» ремонта попали 250 сельских поселений. Это каждый второй населенный пункт области. Программа «Сельские дороги» работает уже пятый год. За это время, как подсчитали в министерстве, суммарный метраж обновленных трасс достиг 1377 километров. Этого хватило бы, чтобы протянуть нитку асфальта от Саратова до Москвы и обратно.

Министр дорожного хозяйства Федор Котельников подчеркнул уникальную для области практику: список объектов составляют не чиновники в кабинетах, а сами местные жители и главы поселений. Они сами определяют «очаги боли» — куда колдобины мешают ходить детям в школу, где скорая рискует потерять колесо, пробираясь к ФАПу, и какая грунтовка мешает довезти молоко на переработку. Приоритет — социальные маршруты: к школам, садикам и медпунктам. К концу года, обещают власти, даже в самых дальних хуторах путь к большой земле станет короче и безопаснее.

Ольга Сергеева