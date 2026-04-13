В пасхальный Саратов из Иерусалима доставили Благодатный огонь

Вечером в праздник Светлой Пасхи в Покровский собор Саратова прибыла великая святыня — Благодатный огонь, доставленный прямым рейсом из Иерусалима.

Доставку огня приурочили к Великой пасхальной вечерне, которую возглавил митрополит Саратовский и Вольский Игнатий. Информацию об этом распространила епархия.

Символ нерукотворного света Воскресения Христова, чье схождение в канун Пасхи православные всего мира называют чудом, в этот вечер стал доступен каждому прихожанину. После богослужения любой желающий мог подойти и зажечь свою свечу от привезенной святыни.

Обращаясь к верующим, владыка Игнатий призвал не ограничиваться внешним действием:

«Благодатный огонь замечательно горит, когда мы держим свечу в руках, но если он не горит в душе, он теряет смысл. Он должен зажечься в нашем сердце — и тогда все остальное послужит нам к радости и спасению».

Владыка напомнил слова Христа ученикам: «Мир вам», призвав выносить из храма не просто пламя, но «огонек благодати», способный зажечь сердца других людей.

В финале вечерни митрополит Игнатий лично раздал прихожанам пасхальные яйца и иконы «Воскресение Христово», после чего многие саратовцы надолго остались в соборе со свечами, принесенными от Иерусалимского огня.

Ольга Сергеева