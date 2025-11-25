Вячеслав Калинин призвал освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ

Депутат Саратовской облдумы (фракция «Справедливая Россия»), заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин выступил в поддержку предложения лидера партии Сергея Миронова об освобождения пенсионеров от уплаты НДФЛ.

«Полностью согласен с инициативой Сергея Михайловича. Нам необходимо поддержать наименее социально защищенных соотечественников. Освобождение пенсионеров от уплаты НДФЛ позволит существенно улучшить финансовое положение пожилых россиян. Наши пенсионеры не должны выбирать между оплатой услуг ЖКХ, покупкой продуктов и лекарств. Они заслужили достойную старость», – отметил Калинин.

Напомним, ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил официальное обращение председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу освобождения пенсионеров от уплаты НДФЛ.

Политик отметил, что для граждан старшего поколения, чей совокупный доход незначительно превышает прожиточный минимум, даже небольшие налоговые выплаты существенно снижают и без того ограниченные финансовые возможности.