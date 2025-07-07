В Саратовской области прощаются еще с двумя погибшими на СВО

В ходе специальной военной операции погибли двое жителей Саратовской области.

Администрация Марксовского района сообщила о гибели старшины Михаила Мельника. Он родился в Казахстане, с 1993 года проживал в поселке Осиновский, где окончил школу и Марксовский политехнический колледж. Во время срочной службы занимал должность командира стрелкового отделения. На момент гибели служил старшим механиком-водителем пулеметного батальона разведывательного отделения. Был награжден медалью Жукова. Погиб при выполнении боевого задания.

Также стало известно о гибели рядового Романа Гущина из Вольского района. Подробности его службы не уточняются.

Прощание с обоими военнослужащими проходит сегодня. Губернатор Саратовской области и представители местных администраций выразили соболезнования родным и близким погибших.