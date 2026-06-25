Саратов получит дополнительный 1 млрд рублей на ремонт дорог в 2027 году

На территории областного центра продолжится реализация региональной программы масштабного ремонта дорог.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, на это направление, как и в текущем году, будет предусмотрен еще миллиард рублей сверх запланированного объема по другим решениям.

Перечень подлежащих ремонту объектов в ближайшее время будет сформирован министерством дорожного хозяйства совместно с муниципалитетом и общественностью.

— Задача муниципалитета — оперативно провести конкурсные процедуры уже в этом году. Такой подход позволит подрядным организациям приступить к работам непосредственно на старте строительного сезона 2027 года, — заверил глава региона.

Ольга Сергеева