Саратовцы про Народную программу «Единой России»: «Нас слышит страна!»

Пункты сбора предложений и инициатив в Народную программу партии «Единая Россия» работают во всех районах нашей области, на площадках общественных приемных партии и на сайте естьрезультат.рф.



Жители нашей области уже внесли более 10 000 предложений в Народную программу партии «Единая Россия». Каждый гражданин может внести свою инициативу в партийную программу.

Депутат саратовской областной Думы Сергей Гладков отметил, что партия «Единая Россия» в своих решениях опирается на мнение людей.

«Даже в самых непростых условиях, а на протяжении последних четырех лет для всех нас это времена вызовов, «Единая Россия» реализовала Народную программу так, что каждый, кто внес свои предложения, мог сказать: «Меня слышит страна!»

Жители отдают свой голос «Единой России», потому что наша партия тоже слышит их», — подчеркнул Сергей Гладков.



Формирование Народной программы партии продолжится до августа.