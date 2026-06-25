В Саратовской области нашли уникальную 150-летнюю ветряную мельницу

В Ершовском районе Саратовской области был обнаружен корпус исторической ветряной мельницы, возраст которой составляет около 150 лет.

Об этой уникальной находке сообщил реставратор из Санкт-Петербурга Александр Артемьев, который уже несколько лет занимается сохранением механической мельницы купца Тита Червова в Новоузенске.

Александр Артемьев, участвующий в проекте «Наличники и лики Новоузенского уезда», заметил остатки мельницы во время этнографической поездки. Он отметил, что в Заволжье известна лишь одна сохранившаяся ветряная мельница, находящаяся в Питерском районе, но теперь можно с уверенностью сказать, что и в Ершовском районе есть остатки 150-летней мельницы.

По словам Артемьева, ветряк и верхушка здания были утрачены много лет назад. Местные жители вспоминают, что в советские годы мельницу «обрубили» и перекрыли простой крышей, но она продолжала функционировать, хотя внутри были установлены электрические станки.

В своем телеграм-канале Артемьев показал, что осталось от здания. Остов мельницы, построенный из огромных бревен, покосился, но внутри сохранились балки и столбы, которые выглядят достаточно крепко благодаря своей толщине — порядка 40 см. Именно на этих балках, по всей видимости, и держится все здание.

Реставратор также сообщил, что одна из лучших реставрационных бригад в стране оценила стоимость сохранения этой мельницы. Для переборки, перевозки и восстановления к рабочему состоянию потребуется около 15 миллионов рублей.

Ольга Сергеева