В Ленинском районе Саратова кафе закрыли из-за грубых нарушений санитарных норм

В Ленинском районе Саратова судебные приставы закрыли кафе «Чинар» на 30 суток за грубые нарушения санитарных норм.
Решение было принято по результатам внеплановой проверки Роспотребнадзора, проведенной в сентябре.
Среди основных нарушений:
отсутствие документов на продукты и ветеринарных справок на мясо;
совместная обработка сырых овощей, зелени и мяса в одном помещении;
отсутствие действующего медосмотра у сотрудника с 2022 года.
Помещение кафе опечатано. При попытке досрочно возобновить работу предпринимателю грозит новая административная ответственность.
Ольга Сергеева