В Ленинском районе Саратова кафе закрыли из-за грубых нарушений санитарных норм

От

В Ленинском районе Саратова судебные приставы закрыли кафе «Чинар» на 30 суток за грубые нарушения санитарных норм.

Решение было принято по результатам внеплановой проверки Роспотребнадзора, проведенной в сентябре.

Среди основных нарушений:

отсутствие документов на продукты и ветеринарных справок на мясо;

совместная обработка сырых овощей, зелени и мяса в одном помещении;

отсутствие действующего медосмотра у сотрудника с 2022 года.

Помещение кафе опечатано. При попытке досрочно возобновить работу предпринимателю грозит новая административная ответственность.

Ольга Сергеева