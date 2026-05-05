Зловонными фекалиями заливает дома еще в одном крупном городе Саратовской области

В Балакове из-за прорыва коллектора подтапливает подвалы жилых домов.

На улице Вокзальной накануне, 4 мая, произошёл прорыв канализационного коллектора, что привело к образованию провалов на нескольких участках, сообщил глава района Сергей Барулин.

После аварии жители нескольких многоквартирных домов пожаловались на подтопление подвалов. По словам Барулина, организована адресная откачка воды, специалисты уже направлены к домам № 5А, 6А и 7А по улице Вокзальной. Старших по домам призвали информировать управляющие компании о проблемах.

На месте аварии продолжается подготовка к ремонту: техника роет котлован для устранения подпора канализации, после чего заменят повреждённые участки. Территория ограждена для безопасности.

Напомним, крупная авария на коллекторе произошла 29 апреля в Энгельсе и до сих пор не устранена. Тогда нечистоты залили территории школ, жилых домов и спортплощадок.



Ольга Сергеева