Саратов вошел в число городов ПФО с достаточно высоким качеством жизни

Финансовый университет при Правительстве РФ составил рейтинг городов по качеству жизни.

Направления, по которым проводится мониторинг качества жизни, включают в себя: уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания населения, состояние экологической среды в городе, работу учреждений среднего и высшего образования, доступность культурных ценностей, состояние дорожного хозяйства, работу жилищно-коммунального хозяйства и другие критерии оценки. Индекс качества жизни в отдельных городах рассчитывается по результатам социологического мониторинга, открытой официальной статистики по городам России, а также на основании иных источников данных о положении дел в городах.

В число городов Приволжского федерального округа с достаточно высоким качеством жизни вошёл Саратов.

Как отметил Иван Бирюлин, политолог, член Общественной палаты области, у Саратова есть достаточный потенциал в ближайшем будущем улучшить свои позиции в рейтинге.

— Саратов в рейтинге городов с достаточно высоким качеством жизни – это не просто строчка в таблице, это отражение перемен, происходящих в городе. Безусловно, путь к этому достижению был долгим и непростым. Но сейчас, когда Саратов занимает достойное место, хочется не просто констатировать факт, а проанализировать, что именно позволило городу совершить этот качественный скачок.

Во-первых, стоит отметить активную работу по благоустройству городской среды. Обновление парков, скверов, пешеходных зон, ремонт дорог, масштабная реконструкция сетей водоканала – все это создает более комфортные условия для жизни горожан и формирует позитивный имидж Саратова. Во-вторых, нельзя игнорировать развитие инфраструктуры. Строительство новых социальных объектов, таких как школы (в частности, долгожданная школа в микрорайоне Молодежный), детские сады, спортивные комплексы, учреждения здравоохранения способствует повышению уровня жизни и доступности услуг для населения. Немаловажен и новый комплексный подход к застройке территорий – теперь новые микрорайоны будут возводиться с развитой сетью социальных учреждений.

Конечно, еще многое предстоит сделать – ведь вхождение в рейтинг – это не конечная цель, а лишь стимул для дальнейшего развития и совершенствования.

Но то, что Саратов находится на верном пути это свершившийся факт. Город преображается, становится более современным и удобным для жизни. И при сохранении сегодняшних темпов развития, в ближайшем будущем Саратов сможет занять еще более высокие позиции, войдя в число городов с высоким качеством жизни, — выразил уверенность общественник.