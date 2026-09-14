Саратовский «Кристалл» выиграл домашний матч чемпионата ВХЛ

«Кристалл» обыграл казанский «Барс».

В Саратове «Кристалл» победил казанский «Барс» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча прошла во дворце спорта «Кристалл» и завершилась со счётом 7:4.

Гости начали уверенно и быстро повели, но на 11-й минуте Иван Краснов сократил отставание. Перед перерывом Владимир Корягин забил в ответ — на отдых команды ушли при счёте 2:3. Во втором периоде Никита Червонцев сравнял счёт, после чего хозяева вышли вперёд и провели ещё две результативные атаки, пропустив одну шайбу. На второй перерыв соперники ушли при счёте 6:4 в пользу саратовцев. В третьем периоде команды долго не могли отличиться, а на 58-й минуте Корягин отправил шайбу в пустые ворота, установив итог — 7:4.

11 сентября «Кристалл» дома крупно уступил «Нефтянику». Следующую игру команда проведёт 23 сентября на выезде против «Рязани ВДВ».

Ольга Сергеева