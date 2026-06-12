В Ленинском и Кировском районах Саратова поставят современные остановки с тревожной кнопкой

МБУ «Дорстрой» объявило торги на установку современных остановочных павильонов.

В Ленинском районе планируется установить 17 павильонов за 17,8 млн рублей. В остановках будут предусмотрены разъёмы для зарядки телефонов, скамьи, урны, рекламные боксы с видеоэкранами, тревожные кнопки 112, светодиодное освещение и электронные табло с датой, временем, температурой и расписанием транспорта.

В Кировском районе за 10 млн рублей установят 10 аналогичных павильонов. Точные адреса размещения не указаны. Срок завершения работ — до 30 августа.

Ольга Сергеева