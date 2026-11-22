Жительница Саратова стала жертвой мошенников и лишилась 100 тысяч рублей.

43-летняя пострадавшая рассказала полицейским, что 16 ноября ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей компании по обслуживанию домофонов, и под предлогом замены оборудования убедила продиктовать код из СМС.

Сразу после этого с женщиной связался мужчина, назвавшийся сотрудником портала Госуслуг. Он заявил, что её аккаунт взломан, а персональные данные попали к злоумышленникам, и убедил перевести 100 тысяч рублей на «безопасный» счёт. Саратовчанка отправилась в торговый центр и перевела сумму через банкомат, после чего «помощники» перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).