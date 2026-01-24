Саратовец напал с кулаками на судебного пристава и обматерил его

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя за нападение на судебного пристава.

По информации регионального УФССП, мужчина на приёме у начальника Гагаринского районного отдела начал проявлять агрессию, сквернословил, а затем попытался ударить сотрудника, оказав сопротивление. Применение наручников позволило задержать нападавшего и передать его полиции.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Санкции статьи предусматривают штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы, арест до полугода или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ольга Сергеева