Соцфонд РФ сообщил саратовцам о выплатах по больничному в зависимости от рабочего стажа

Более 123 тысяч жителей Саратовской области получили выплаты по временной нетрудоспособности.

Представители местного подразделения Социального фонда России сообщили, что свыше 123 тысяч трудоустроенных граждан региона получили выплаты по больничным листам.

Размер пособия зависит от трудового стажа и дохода за последние два года. При стаже менее 5 лет выплата составляет 60 % от средней зарплаты, при стаже от 5 до 8 лет — 80 % от средней зарплаты, а при стаже более 8 лет выплачивается 100 % среднего заработка.

Есть особые условия. Выплаты по уходу за ребёнком до 8 лет составляют 100 % заработка независимо от стажа. Бывший сотрудник может получить оплату больничного в течение месяца после увольнения, если болезнь или травма наступили в этот период. В таком случае расчёт идёт из 60 % среднего заработка за два года, но сумма не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), а страховой стаж не учитывается.

В 2026 году среднедневной размер пособия варьируется от 890,73 рубля (расчёт от МРОТ) до 6 827,4 рубля (максимальный размер).

Ольга Сергеева