В центре Саратова с дома-памятника обрушилась облицовка фасада на проспекте Столыпина

Конструктивистский памятник архитектуры осыпался на головы прохожих: фасад не выдержал испытания временем.

В Ленинском районе Саратова произошло чрезвычайное происшествие, которое могло обернуться трагедией. Днем 12 марта на проспекте Столыпина (бывший Кирова), 54, зафиксирован обвал элементов фасада здания.

Очевидцы сообщают, что крупные куски штукатурки и отделочных материалов рухнули с высоты прямо на пешеходную зону. К счастью, в момент обрушения под окнами никого не оказалось — по предварительным данным оперативных служб, жертв и пострадавших нет.

Здание, которое подверглось разрушению, имеет богатую историю. Оно было возведено в разгар первой пятилетки, в 1932–1934 годах, по проекту архитектора Владимира Дыбова. Изначально в этих стенах располагался Техникум нефтескладского хозяйства, что объясняет строгую эстетику постройки. Дом является характерным образцом конструктивизма — архитектурного стиля, ставящего во главу угла функцию и геометрическую простоту.

Однако именно эта «геометрическая простота» сегодня обернулась опасностью. Жители окрестных домов обратили внимание на полное отсутствие сигнальной ленты и предупреждающих знаков. Груда строительного мусора и обломков до сих пор загромождает тротуар, создавая угрозу для прохожих, особенно в вечернее время суток.

Горожане призывают коммунальные службы оперативно огородить опасный участок и провести экспертизу состояния несущих стен и фасада, чтобы избежать повторения инцидента.

Ольга Сергеева