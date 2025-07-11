Жителей Саратовской области восхитила оранжевая «Оленья луна»

В ночь на 11 июля жители Саратовской области стали свидетелями редкого астрономического явления — «Оленьей луны».

В этот период полная луна приобретает насыщенный оранжевый оттенок, что вызвало восторг у наблюдателей.

Многочисленные фотографии необычного явления появились в паблике «Типичный Балаково!» во «ВКонтакте». Пользователи активно делились впечатлениями в комментариях, отмечая необычную красоту ночного светила.

Подобное явление в эту ночь наблюдалось не только в Саратовской области, но и в других регионах России, включая Москву. Специалисты объясняют необычный цвет луны особым положением спутника относительно горизонта и атмосферными условиями