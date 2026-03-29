В саратовской маршрутке с апреля стоимость проезда вырастет до 46 рублей

В Саратове подорожает еще один автобусный маршрут: проезд на 105-м вырастет до 46 рублей.

С 8 апреля 2026 года проезд на маршруте № 105, который соединяет Музейную площадь и поселок Комсомольский, подорожает с 40 до 46 рублей. Объявления перевозчика «ТК Властелин» появились в салонах автобусов 27 марта.

Это не первое повышение тарифа на данном направлении. В мае 2025 года стоимость выросла с 35 до 40 рублей. Напомним, ранее с конца марта сразу восемь автобусных маршрутов Саратова подняли цену проезда до 50 рублей.

Ольга Сергеева